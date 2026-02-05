Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı

Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı
05.02.2026 13:50
Milli Eğitim Bakanlığı ve Beyazay Derneği, özel eğitimde rehberlik iş birliği için protokol imzaladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Beyazay Derneği arasında 'Özel Eğitimde Rehberlik İş Birliği Protokolü' imzalandı. İmza töreninde konuşan Türkiye Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, "Çocuklar, ben sizlerin çok mutlu olmanızı, çok başarılı olmanızı istiyorum. Engelli ve engelsiz arkadaşlarınızla bir arada, yardımlaşma ve destek içinde olmanızı istiyorum. Gelecekte çok güzel hayatlarınız olacak. Sizler çok başarılı, çok mutlu ve faydalı insanlar olacaksınızö dedi.

Türkiye Beyazay Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'Özel Eğitimde Rehberlik İş Birliği Protokolü' imzalandı. Özel eğitim farkındalığı etkinliği, 'Birlikteyiz' temasıyla Şişli Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde düzenlendi. Programla, çocuklarda ve gençlerde birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesi ve farklılıkların bir engel değil, toplumsal zenginlik olduğuna dikkat çekilmesi amaçlandı. Programa Türkiye Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva'nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Suna Tarhan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Zeynep Aydın, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, Beyazay kulüpleri temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve gönüllüler katıldı. 10 okuldan öğrencilerin yer aldığı etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Saadet Meslek Yüksekokulu'nun özel gereksinimli öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları ve darbuka gösterisi de katılımcılardan ilgi gördü. Program, günün anısına çekilen toplu aile fotoğrafıyla sona erdi.

'SİZİN GELECEKTE ÇOK GÜZEL HAYATLARINIZ OLACAK'

Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, "Beyazay, çocuklar arası dayanışma ve yardımlaşmayı, bir arada yaşamayı destekler. Çocuklar, ben sizlerin çok mutlu olmanızı, çok başarılı olmanızı istiyorum. Engelli arkadaşlarınızla ve engelsiz arkadaşlarınızla bir arada, yardımlaşma ve destek içinde olmanızı istiyorum. O yüzden sizin gelecekte çok güzel hayatlarınız olacak. Sizler çok başarılı, çok mutlu ve faydalı insanlar olacaksınızö dedi.

'SİZİNLE BİRLİKTE ETKİNLİK YAPACAĞIZ'

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Suna Tarhan ise, "Çok heyecanlıyım. Acaba neler yapacağız? Bugün çok eğleneceğiz. Çocuklar, ben çok uzun konuşmak istiyorum ama sizler çok heyecanlısınız. O yüzden sizin heyecanınızı ben de sizinle birlikte yaşamak için Ankara'dan geldim. Sizinle birlikte faaliyet yapacağız, etkinlik yapacağızö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

