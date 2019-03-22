Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi

Bucak
Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi (BEKAP) kapsamında ilçede konferans veren bilinen yazarlar adına fidan dikildi.
Seydiköy yakınlarında oluşturulan BEKAP Kültür Ormanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Kaymakam Yalçın Sezgin
, "Fidandan ormana ormandan kitaba" sloganıyla bir farkındalık projesi başlattıklarını söyledi.
BEKAP'ın tek proje olmadığını aktaran Sezgin, "Bu proje içerisinde birden fazla projemiz var. İlçemizi ziyaret eden konferans düzenleyen önemli isimler adına fidanlar dikeceğiz. Hem hediyemiz fidan olsun hem de doğaya katkımız olsun." dedi.
Sezgin, bugün ilk olarak Prof.Dr. İlber Ortaylı
, Şebnem Yaşar ve Aşkım Kapışmak
adına fidan dikildiğini belirterek şöyle konuştu:
" Türkiye
'de ilk defa Bucak'ta yapılan "Kitap için doğa aşkına 5 dakika mola" projesinin de hayata geçirildi. Yollarda gider gelirken ihtiyaç molaları vardır. Türkiye'de ilk defa biz de kitap aşkına 5 dakika mola uygulaması yapılıyor. Buradaki mesajımız kitaba da beş dakika moladır. Gelecek zamanlarda farkındalık oluşturmak amacıyla okuma etkinlikleri de yapabiliriz, bizlere destek olan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."
Programda öğrencilerle yazarlar adına fidan dikildi.
Ayrıca Bucak Sulama Birliğince yapılan yazılı açıklamada, ilçede Onaç Barajı etrafına 30 bin fidan dikileceği bildirdi.