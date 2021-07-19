Eğlence değil işkence! Damadın kardeşine köpük ve yangın tüpleriyle saldırdılar - Son Dakika

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde yaşayan Sezer Dündar'ın düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Halayların çekildiği katılımcıların doyasıya eğlendiği düğünde geleneklere göre bu kez damat değil, kardeşi işkenceye maruz kaldı.

YANGIN TÜPÜYLE ÜZERİNE KÖPÜK SIKILDI

Düğün yerinin ortasındaki bir sandalyeye oturtulan damadın kardeşi Özcan Dündar, başına önce su döküldü sonra şampuanla köpürtüldü. Dakikalarca yüzü ve başı köpük içinde kalan Dündar'ın sürekli olarak üzerine bidonlarla su döküldü. Daha sonra köpükleri yıkanan gencin yüzüne cerrahi maske takıldı ve yangın tüpüyle üzerine köpük sıkıldı.

İŞKENCEYİ ANDIRAN EĞLENCE

Dündar'ın ardından yine başına şampuan dökülerek suyla yıkanmaya devam edildi. İşkenceyi andıran eğlence yaklaşık yarım saat devam etti. Tüm bu görüntüler katılımcıların cep telefonu kamerasına yansıdı.