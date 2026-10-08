Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada - Son Dakika
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Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada

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İstanbul Küçükçekmece'de 1'i polis 2 kişinin hayatını kaybettiği eğlence mekanındaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, kaçan 1 şüpheli de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde bir eğlence mekanında silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

1'i POLİS 2 KİŞİ CAN VERDİ

İş yerinde ekiplerce yapılan incelemede, müşteri olarak bulunan B.Ü'nün, iki şüpheli tarafından silahla açılan ateş sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında tesadüfen orada bulunan ve şüphelilere müdahale etmek isteyen görev istirahatli polis memuru K.Ç'nin (40) de açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Silahlı kavgada 1'i şüpheli, 3 kişi de yaralandı. Ekipler, kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Ekipler, şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen uzun namlulu silahı ise bir inşaat alanında ele geçirdi. Olayda toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Eğlence mekanındaki çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, zabıta ekiplerince iş yeri mühürlendi.

Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldüEğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Küçükçekmeceİstanbul3. SayfaGüncelPolisKavgaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emin Baba Emin Baba:
    Devlet mecbur mu pavyona polis göndermeye yesinler birbirlerini olan gariban polis memuruna oluyor Ecevit zamanında bile böyle değildi yazıklar olsun 2 2 Yanıtla
    Yılmaz TUTAL Yılmaz TUTAL:
    Ulan mal, polis oraya eğlenmeye gitmiş olabilir, o da sonuçta insan, asıl bu tür eğlence mekanlarına gün aşrı yada her gün baskın yapmalı, tüm pislikler kendiliğinden temizlenir. Allah rahmet eylesin polisimizin mekanı cennet olsun 0 0
  • Alper Çağlar Alper Çağlar:
    Çok sürmez iyi hal, af, yatan süre falan derken 5-10 yılda dışarı çıkar beline silahı yine takar. 1 0 Yanıtla
  • selman karabulut selman karabulut:
    polisimizi piçlere yem eden hükümete lanet olsun 0 0 Yanıtla
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