Eğlencenin nabzı Forte'de atıyor
17 dakika önce
Bodrum'da eğlencenin yeni adresi Forte, ünlü isimleri misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:18 Kaynak: Bültenler
Açıldığı günden bu yana yemekleri ve müziğiyle dikkatleri üzerine toplayan mekan, yaz boyunca sevilen sanatçıları ağırlayacak. 28 Haziran Cuma akşamı Nükhet Duru, 29 Haziran Cumartesi akşamı da Gökhan Tepe Forte'de sevenleriyle buluşacak. Haftanın 5 günü ünlü sanatçıların canlı performans sergileyeceği mekanda, her cuma Nükhet Duru, her cumartesi Gökhan Tepe sahne alacak.
Birbirinden lezzetli tatları ve kokteylleriyle misafirlerini ağırlayacak olan Forte, konumu itibariyle Bodrum'un zirvesinde yer alırken bir çok yerleşim birimine eşit uzaklıkta olmasıyla da eğlencenin de yeni zirvesi.
Haftaya düşüşle başlayan dolar kuru tekrar yükselişe geçti
Plajda soyunan teşhirci linç edilmekten son anda kurtarıldı!
Japonya'da hayvanat bahçesinde yapılan "aslan yakalama tatbikatı" büyük beğeni topladı
Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz