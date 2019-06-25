Son Dakika Haberleri: Eğlencenin nabzı Forte'de atıyor
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Eğlencenin nabzı Forte'de atıyor

17 dakika önce

Bodrum'da eğlencenin yeni adresi Forte, ünlü isimleri misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Eğlencenin nabzı Forte'de atıyor, System.String[]

Açıldığı günden bu yana yemekleri ve müziğiyle dikkatleri üzerine toplayan mekan, yaz boyunca sevilen sanatçıları ağırlayacak. 28 Haziran Cuma akşamı Nükhet Duru, 29 Haziran Cumartesi akşamı da Gökhan Tepe Forte'de sevenleriyle buluşacak. Haftanın 5 günü ünlü sanatçıların canlı performans sergileyeceği mekanda, her cuma Nükhet Duru, her cumartesi Gökhan Tepe sahne alacak.

Birbirinden lezzetli tatları ve kokteylleriyle misafirlerini ağırlayacak olan Forte, konumu itibariyle Bodrum'un zirvesinde yer alırken bir çok yerleşim birimine eşit uzaklıkta olmasıyla da eğlencenin de yeni zirvesi.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:18 Kaynak: Bültenler
Nükhet Duru, Bodrum, Güncel
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