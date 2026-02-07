EGM'den Olay İncelemesi İçin Başmüfettiş Ataması

EGM, POLİS BAŞMÜFETTİŞİ ATADI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) hayatını kaybettiği araç muayene istasyonundaki olayı tüm yönleriyle araştırmak için polis başmüfettişi görevlendirdi. EGM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olayın tüm yönleri ile araştırılması amacı ile Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen menfur saldırının adli ve idari süreçlerde takipçisi olacağımızı bildiririz" denildi.

Caner ÜNVER/ANKARA,