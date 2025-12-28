Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Aydın'da Denizli Bulvarı'nda saat 12.30 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi. 18 yaşındaki Üzeyir Hazar, ehliyet almak için girdiği sınavda motosikleti kullanırken kalp krizi geçirdi.

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Hazar'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrilip, sürüklendi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hazar, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hazar burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Gencin daha önce 2 defa açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.