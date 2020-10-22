EIA: ABD hampetrol stokları 1.0 milyon varil düştü

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 16 Ekim'de biten haftada 1.0 milyon varil düşerek 488.1 milyon varile geriledi.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 600,000 varil düşerek günde ortalama 13 milyon varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da, bir önceki yüzde 75.1 düzeyinden yüzde 72.9'a geriledi.

Rapora göre bu dönemde ülke genelinde damıtılmış akaryakıt ürünlerinin üretimi de günde ortalama 4.1 milyon varil düzeyine ve benzin üretimi de günde ortalama 8.9 milyon varile düştü.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 167,000 varil düşerek, günde 5.1 milyon varil düzeyine geriledi. Böylece, ABD'nin petrol ithalatı da son dört haftada, yıllık bazda yüzde 13.8 düşüşle günde ortalama 5.3 milyon varile geriledi.