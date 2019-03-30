Einstein'ın Mektubu Rekor Fiyata Satıldı
24 dakika önce
Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın 'Hitler'in çılgınlığı'nı konu alan mektubu, açık arttırmada rekor fiyata satıldı.
Ünlü fizikçi Albert Einstein
'ın 'Hitler
'in çılgınlığı'nı konu alan mektubu, açık arttırmada rekor fiyata satıldı. ABD
'nin Los Angeles
kentinde düzenlenen müzayedede 'Hitler'in çılgınlığı'nı konu alan ve Albert Einstein'in kendi eliyle yazdığı mektup, açık arttırma yoluyla verilen 23 tekliften sonra 134 bin dolara alıcı buldu.
Einstein, yazdığı mektupta Hitler'in çılgınlıklarından ve Almanya
'daki kötü yaşam koşullarından bahsediyor. Aynı müzayedede, 1921 ile 1939 yılları arasında Einstein tarafından kaleme alınmış 2 tane daha el yazmalı mektup satıldı. Mektuplardan birinde Onkolog Dr. Maurice Lenz'e 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere ettiği yardımlardan dolayı teşekkür eden Einstein, diğer mektubunda ise bilim adamı Maya Vinteler Einstein'ın kız kardeşine, Münih
'e çok acil gitmesi gerektiğini fakat hayati tehlikelerden dolayı bunu yapamayacağını ifade ediyor. - LOS ANGELES
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:35 Kaynak: İHA
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