Büyükçekmece'de üniversiteli genç yavru ayıyı telefonla görüntüledi - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de oturan Feraye Talay isimli üniversite öğrencisi evinin yakınına gelen yavru ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Üniversiteli Talay, "Ayıyı görüntüledikten sonra aç olabileceğini düşünerek yemek vermek için dışarıya çıktım ancak gitmişti" dedi.

Büyükçekmece'de, Cumhuriyet mahallesi, Kemerdere vadisi mevkiinde oturan üniversite öğrencisi Feraye Talay evinin yakınına gelen yavru ayıyı fark etti. Genç kadın ilk olarak 5 Ekim'de gördüğü yavru ayıyı 6 Ekim gecesei cep telefonunun kamerası ile görüntüledi. Talay, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi'ni aradı. Ayının görüntülendiği bölgede arama yapan ekipler ayıyı bulamadı. Ayının yavru olduğu tespit edilirken zarar görmeden yakalanabilmesi için ortaya çıktığı bölgeye kapan kuruldu. Ancak iki gün üst üste ortaya çıkan ayı bir daha görülemedi. Yavru ayının bölgeye nereden geldiği araştırılırken burada yaşayan birileri tarafından kaçak olarak beslendiği veya bölgeye terk edildiği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Feraye Talay, "İlk olarak 5 Ekim'de gördük geceydi köpek zannettik. Başta itibar etmedik sonraki gece tekrar geldiğinde inceleme fırsatı buldum ve yavru ayı olduğunu o zaman fark ettim. Hemen zaten kayda aldım sabah direkt belediyeyi aradı. Onlar da beni Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 'ne yönlendirdi. Belediye başkanı Hasan Akgün de bu konuyla ilgilendi. Buralarda müstakil evler var oradakilerin besleyebileceğinden şüphelendik. Zarar verilmesinden korktuk. Sonra yetkililer geldi burada kapan kuruldu ancak burada ayıyı göremedik. Kapanları kaldırdılar ancak tekrar koyacaklarını söylediler." dedi.

"EVDE YEMEK HAZIRLAYIP PEŞİNDEN GİTTİM"Üniversite öğrencisi Talay, "Tek başına yavru bir ayı olduğu için burada beslenemeyeceğini düşündüm. Evden biraz yemek hazırladım ve peşinden gittim. Ancak korkup kaçtı. Sonra öğrendik ki aşağıdaki meyve ağaçlarından beslenmiş. Korkmadım aslında o sırada gözüm karardı aç bir bebek olabileceğini düşündüm." diye konuştu.

- İstanbul