Büyükçekmece'de üniversiteli genç yavru ayıyı telefonla görüntüledi - Son Dakika

Büyükçekmece'de üniversiteli genç yavru ayıyı telefonla görüntüledi

15.10.2020 13:56
Büyükçekmece'de üniversiteli genç yavru ayıyı telefonla görüntüledi, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE'de oturan Feraye Talay isimli üniversite öğrencisi evinin yakınına gelen yavru ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

BÜYÜKÇEKMECE'de oturan Feraye Talay isimli üniversite öğrencisi evinin yakınına gelen yavru ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Üniversiteli Talay, "Ayıyı görüntüledikten sonra aç olabileceğini düşünerek yemek vermek için dışarıya çıktım ancak gitmişti" dedi.

Büyükçekmece'de, Cumhuriyet mahallesi, Kemerdere vadisi mevkiinde oturan üniversite öğrencisi Feraye Talay evinin yakınına gelen yavru ayıyı fark etti. Genç kadın ilk olarak 5 Ekim'de gördüğü yavru ayıyı 6 Ekim gecesei cep telefonunun kamerası ile görüntüledi. Talay, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi'ni aradı. Ayının görüntülendiği bölgede arama yapan ekipler ayıyı bulamadı. Ayının yavru olduğu tespit edilirken zarar görmeden yakalanabilmesi için ortaya çıktığı bölgeye kapan kuruldu. Ancak iki gün üst üste ortaya çıkan ayı bir daha görülemedi.  Yavru ayının bölgeye nereden geldiği araştırılırken burada yaşayan birileri tarafından kaçak olarak beslendiği veya bölgeye terk edildiği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Feraye Talay, "İlk olarak 5 Ekim'de gördük geceydi köpek zannettik. Başta itibar etmedik sonraki gece tekrar geldiğinde inceleme fırsatı buldum ve yavru ayı olduğunu o zaman fark ettim. Hemen zaten kayda aldım sabah direkt belediyeyi aradı. Onlar da beni Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne yönlendirdi. Belediye başkanı Hasan Akgün de bu konuyla ilgilendi. Buralarda müstakil evler var oradakilerin besleyebileceğinden şüphelendik. Zarar verilmesinden korktuk. Sonra yetkililer geldi burada kapan kuruldu ancak burada ayıyı göremedik. Kapanları kaldırdılar ancak tekrar koyacaklarını söylediler." dedi.

"EVDE YEMEK HAZIRLAYIP PEŞİNDEN GİTTİM"Üniversite öğrencisi Talay, "Tek başına yavru bir ayı olduğu için burada beslenemeyeceğini düşündüm. Evden biraz yemek hazırladım ve peşinden gittim. Ancak korkup kaçtı. Sonra öğrendik ki aşağıdaki meyve ağaçlarından beslenmiş. Korkmadım aslında o sırada gözüm karardı aç bir bebek olabileceğini düşündüm." diye konuştu.


- İstanbul
Büyükçekmece'de üniversiteli genç yavru ayıyı telefonla görüntüledi
Büyükçekmece'de üniversiteli genç yavru ayıyı telefonla görüntüledi
Büyükçekmece'de üniversiteli genç yavru ayıyı telefonla görüntüledi
Büyükçekmece'de üniversiteli genç yavru ayıyı telefonla görüntüledi

Büyükçekmece, Cep Telefonu, Üniversite, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de üniversiteli genç yavru ayıyı telefonla görüntüledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Portakal, MHP'ye yakın isimle yaptığı görüşmeyi aktardı: Bahçeli'den bir çıkışı gelebilir TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış Rize'de ölüm korkusuyla su kanalına giren şahıs, 1 kilometre ilerledikten sonra rögardan çıkarıldı Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi         
13:41
RTÜK'ten Spotify açıklaması: Yasal süre içerisinde müracaatını yaptı RTÜK'ten Spotify açıklaması: Yasal süre içerisinde müracaatını yaptı         
13:33
Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı         
12:57
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı         
09:56
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 14:52:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece'de üniversiteli genç yavru ayıyı telefonla görüntüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei