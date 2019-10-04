(Ek Bilgiyle) BAKIRKÖY'DE LÜKS OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI: SÜRÜCÜ YARALI
1 saat önce
Bakırköy'de seyir halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi, sürücüye silahlı saldırı düzenledi.
Bakırköy Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:18 Kaynak: DHA
'de seyir halindeki lüks otomobilin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi, sürücüye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan Erzat Çifçi adlı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, 17.30 sıralarında Ekrem Kurt
Bulvarı Yenikapı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 34 KA 4512 plakalı lüks otomobilin yanına motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz iki kişi, silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda otomobile 3 kurşun isabet etti. Erzat Çifçi adlı otomobil sürücüsü yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi, geldikleri motosikletle kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çifçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri, otomobilin etrafına emniyet şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında iki şerit trafiğe kapatılırken trafik yoğunluğu oluştu. İncelemenin tamamlanmasıyla çekicinin olay yerine gelip aracı kaldırmasının ardından trafik normale döndü.
Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Kurşunların isabet ettiği otomobil
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Otomobilin üzerindeki kurşun delikleri
-Kapatılan iki şerit
- İstanbul
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