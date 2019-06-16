Son Dakika Haberleri: (Ek bilgiyle) Ekrem İmamoğlu ortak yayın için geldi
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(Ek bilgiyle) Ekrem İmamoğlu ortak yayın için geldi

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım ile yapacağı ortak yayın için Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi.

(Ek bilgiyle) Ekrem İmamoğlu ortak yayın için geldi, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım ile yapacağı ortak yayın için Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi. İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun da eşlik etti. İmamoğlu girişte bekleyen gazetecilerin babalar gününü tebrik ederek kongre merkezine giriş yaptı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:47 Kaynak: DHA
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