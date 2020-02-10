(ek bilgiyle) Opera sanatçısı satış yapan bozacıya eşlik etti - Son Dakika

(ek bilgiyle) Opera sanatçısı satış yapan bozacıya eşlik etti

Sevra ÜNVER - İSTANBUL DHA- ÜNLÜ opera sanatçısı Burak Bilgili'nin sokakta boza satan seyyar satıcıya 'Boza' diye bağırıp eşlik ettiği anlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Bilgili'nin eşinin cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı o anın görüntüleri yoğun ilgi gördü.

Dünyaca ünlü opera sanatçı Burak Bilgili, eşi Seda Özen Bilgili ve ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ile akşam saatlerinde Beşiktaş Dikilitaş'taki evlerine doğru giderken, her akşam sesini duyduğu bozacıya rastladı. Bilgili çifti ile Aşkın, isminin Abdullah olduğunu öğrendikleri bozacıdan boza aldı. Bas bariton erkek ses rengine sahip opera sanatçısı Burak Bilgili, bir süre bozacı ile sohbet etti. Sohbet sırasında Bilgili, boza satıcısına birlikte 'Boza' diye bağırmayı teklif etti. Önce bozacı bağırdı. Ardından da birçok prestijli uluslararası opera yarışmasında ödül alan Bilgili, kendi yorumuyla 'Boza' diye bağırdı. Ortaya ilginç görüntüler çıkarken, o anları Bilgili'nin eşi Seda Özen Bilgi cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Seda Özen Bilgili'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.

"BARİTON ERKEK SES RENGİNE SAHİP BOZA SATICISININ TESADÜFEN SESİNİ DUYDUM"

Burak Bilgili, o anları şöyle anlattı:

"Akşam eşim ve Cihat Aşkın ile birlikte Dikilitaş'ta yürüyorduk. Akşamları sesini duyduğum bariton erkek ses rengine sahip boza satıcısının tesadüfen sesini duydum. Biz kendisini 'boza' diye bağırarak çağırdık. Önce boza aldık, sohbet ettik. Abdullah isimli genç bizimle siftah yaptığını söyledi, 'Allah bereket versin' dedi. Sonrasında ben opera sanatçısı olduğumu söyledim, şaşırdı. 'Bağır bakalım dedim', daha sonra ben bağırınca o da şaşırdı. Kendisinin de bayağı güzel bir ses tonu ve çıkarmış olduğu bir teknik var. Biz opera sanatçıları aslında bağırmıyoruz, mikrofon olmadan orkestranın üzerinde akustik ses çıkarıyoruz. Abdullah ve onun gibi satıcılar da aynısını yapıyor. Mikrofon olmadan akustik ses çıkarıyor. Ülkemizde seyyar satıcıların sesleri üzerine araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum"

Abdullah isimli boza satıcısı ile kısa süre sohbet de eden çift sokakta satılma oranı giderek düşse de hala devam eden seyyar boza satıcılığı hakkında da bilgi aldı.