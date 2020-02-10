(ek bilgiyle) YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ İSTİFA ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ek bilgiyle) YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ İSTİFA ETTİ - Son Dakika

(ek bilgiyle) YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ İSTİFA ETTİ

6 saat önce

İmamoğlu, Yeşim Meltem Şişli'nin 8 Şubat'ta istifa ettiğini belirtti.

(ek bilgiyle) YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ İSTİFA ETTİ, System.String[]

İmamoğlu, Yeşim Meltem Şişli'nin 8 Şubat'ta istifa ettiğini belirtti.

Mehmet DEMİRKAYA - İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Şişli'nin bugün istifasını sunduğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın Yeşim Meltem Şişli'nin istifasını kabul ettiği belirtildi. İmamoğlu, İBB meclis toplantısında yaptığı açıklamada Şişli'nin 8 Şubat'ta istifa ettiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu, Şişli'nin, soruşturmanın selameti için görevinden istifa ettiğini, istifa dilekçesinin de yürürlüğe konduğunu söyledi.

İBB Meclisi Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise konunun orta çıktığı anda Şişli'nin görevden el çektirilmesi gerektiğini, o zaman yapılması gereken işlemin şimdi yapıldığını kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun açıklaması


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşim Meltem Şişli, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:52 Kaynak: DHA
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