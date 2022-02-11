KIRKLARELİ - Ekili hububata "ilaç" gibi gelen son yağışlar Trakya'da çiftçinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da etkili olan kar ve sağanak, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Son yıllarda kuraklık yaşayan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son bir ayda etkili olan sağanak ve kar sayesinde toprak suya doydu.

Özellikle buğday olmak üzere ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi memnun etti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kış yağışlarının buğday başta olmak üzere ekili mahsule adeta "ilaç" niteliğinde olduğunu söyledi.

Yağışlarla birlikte nehir, baraj ve göllerdeki su miktarının arttığını ifade eden Arabacı, bahar yağışlarının da yeterli olması durumunda bu yıl sulama sıkıntısı yaşanmayacağını dile getirdi.

Trakya'nın güzel kış yağışları aldığını aktaran Arabacı, şunları kaydetti:

"Kış yağışlarının bol olması üreticileri sevindirdi, ilaç gibi geldi. Tarlada ekili mahsulün gelişimine katkı sağladığı gibi su kaynaklarımızı da doldurdu. Bizim için kış yağışları çok önemli. Yaz döneminde istenilen yağışları almasak da kışın yağışın çok olması taban suyunun bol olmasını sağlıyor. Böyle olunca verim istenilen düzeyde oluyor. Kar, buğday için en iyi yağış türüdür. Kar, buğdayın üzerini örterek altta sıcak kalmasını sağlıyor. Buğday altta gelişimine güzel şekilde devam eder. Bu faydalarından dolayı kar, üreticiler olarak en sevdiğimiz yağış türüdür. İnşallah bahar aylarında da yağışlar güzel olur ve bol bereketli bir sezon geçiririz."

"Yağışlar hem Kırklareli çiftçisini hem de Trakya çiftçisini rahat ettirecek"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da son yağışların buğdaylara çok iyi geldiğini belirtti.

Şaylan, çiftçinin hububat ekim ve yetiştirme dönemlerinde rahat edeceğini söyledi.

Yağışlarla birlikte barajların artan doluluk oranına göre sulamayla ilgili sıkıntının yaşanmayacağının ön görüldüğünü ifade eden Şaylan, "Kırklareli merkezde sulama yapılabilen iki önemli barajımız var. Kırklareli Barajı'nda yüzde 85, Kayalı Barajı'nda ise yüzde 66'ya yakın doluluk oranı var. Bu bizi sevindirmekte ve memnun etmektedir. İnşallah ayçiçeği ve mısır ekiminde barajların doluluk oranından dolayı sulama imkanına sahip olacağız." diye konuştu.

Kar yağışlarının özellikle yer altı sularına büyük katkısı olacağını vurgulayan Şaylan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl istenen seviyede kar yağışı olmamıştı. Bundan sonraki yağışlarda da toprak doyduğu için barajlarımıza gelen suların miktarlarında artış olacağını gösteriyor. Dolayısıyla kar yağışları da çok iyi geldi. Yağışlar yer altı sularımızı da olumlu etkiledi.

Barajlarımız da yer altı sularını besliyor. Yer altı sularımızın daha üst seviyeye gelebilmesi için kar çok önemliydi. Kar yavaş yavaş eridiği için yer altı sularımıza daha fazla katkısı oluyor. Yağışlar bu sene çok güzel gerçekleşti, çiftçinin beklediği gibi yağdı. Yağışlar hem Kırklareli çiftçisini hem de Trakya çiftçisini rahat ettirecek. Bu yağışlar üreticimiz için çok verimli ve önümüzdeki günler için olumlu oldu."

Tekirdağ'da yağışların bol miktarda yağması çiftçinin umutlarını yeşertti

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise buğday ve arpa için yağışların çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Saygı, suyun her zaman çiftçiye umut olduğunu aktararak, şunları aktardı:

"Şükür yağmurlar beklenenin üzerinde oldu. Üstüne de işte ikinci kar da yağdı, daha da mutlu oldu üreticilerimiz. Yağışların güzel olması buğdaya ve arpaya iyi gelecek. Nisan ayında da güzel yağışlar alırsak tahıl ürünlerinde verimlerimiz artacak ve çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alacaktır.

Bu yağışlarla tarımda yıla çok güzel başladık. İnşallah yıl boyunca yağış bu şekilde devam ederse üreticinin yüzü gülecek. Bu sene yağışların tam zamanında bol miktarda yağması çiftçinin umutlarını yeşertti. Üreticiler emek veriyor, hasadı bekliyor inşallah onlar için bereketli bir yıl olur."