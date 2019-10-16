Son Dakika Haberleri: Ekin Kimya, Lüksemburglu Azelis'e satıldı
Son Dakika Ekonomi Ekin Kimya, Lüksemburglu Azelis'e satıldı

Ekin Kimya, Lüksemburglu Azelis'e satıldı

1 saat önce

Ekin Kimya Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin Lüksemburg merkezli Azelis SA'ya devir sözleşmesi imzalandı.

Ekin Kimya, Lüksemburglu Azelis'e satıldı, System.String[]

Ekin Kimya Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin Lüksemburg merkezli Azelis SA'ya devir sözleşmesi imzalandı. Rekabet Kurumu'nun onayı sonrası devir süreci tamamlanacak.

Lüksemburg, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:42 
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