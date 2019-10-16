Ekin Kimya, Lüksemburglu Azelis'e satıldı
1 saat önce
Ekin Kimya Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin Lüksemburg merkezli Azelis SA'ya devir sözleşmesi imzalandı.
Ekin Kimya Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin Lüksemburg merkezli Azelis SA'ya devir sözleşmesi imzalandı. Rekabet Kurumu'nun onayı sonrası devir süreci tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:42
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