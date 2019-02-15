Son Dakika Haberleri: Ekiplerin Karla Mücadelesi Sürüyor

Ekiplerin Karla Mücadelesi Sürüyor

46 dakika önce

Çetin kış aylarında yağan karla mücadele eden ekiplerin mücadelesi bitmiyor.

Ekiplerin Karla Mücadelesi Sürüyor, System.String[]
Çetin kış aylarında yağan karla mücadele eden ekiplerin mücadelesi bitmiyor. Kar küreme araçları gece gündüz yolu açmak için seferber oluyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesi ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan 2 bin rakımlı Uzungeçit beldesinin alternatif yolu aylardır gece gündüz çalışan ekiplerin mücadelesi sonucu açıldı. Yüksek rakımlı olan yolu zor koşullarda açan ekipler, açma işlemini tamamladıktan sonra yeniden karın yağmasıyla yol yeniden ulaşıma kapanıyor. Yağan kar tekrar yolu ulaşıma kapatınca ekipler vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer 4 metreye ulaşan kar kalınlığını temizlemek için çalışan ekipler kar küreme aracı kullanarak yolu trafiğe açmaya çalışıyor.

Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesinde bulunan 26 kilometrelik yolun daha yakın olması nedeniyle vatandaşlar en çok bu yolu kullanıyor. Bu nedenle yolda mahsur kalan araçları kurtaran ekipler gece gündüz ek mesai yaparak yol açma çalışmalarına devam ediyor. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:10 Kaynak: İHA

Uludere, Şırnak, Yağan, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek

İşsizlik Rakamları Açıklandı 8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 10:56:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekiplerin Karla Mücadelesi Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]