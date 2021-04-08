"Eklem romatizması ömür boyu devam ediyor" - Son Dakika

Emsey Hospital Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, iltihaplı romatizma hastalığı, kişide eklemlerde ağrı, şişlik, ısı artışı ve hassasiyet, sabah tutukluğu, hastalığın tipine göre cilt döküntüleri, göz enflamasyonu, saç kaybı, ağız ve gözde kuruluk, ateş gibi belirtilerle tüm vücudu etkileyen sistemik tutulum olduğunu ifade etti.

"YAŞ AYIRT ETMİYOR"

İltihaplı romatizmanın Türkiye'de ve dünyada bebek, genç, yaşlı fark etmeden yaklaşık 120 milyon insanın hayat kalitesini düşürdüğü söyleyen Dr. Dörtbaş, bunun enfeksiyonlar ve genetik faktörlerle aktarıldığını belirtti. Dr. Dörtbaş, "Her yaştan insan grubunda görülebilen romatizma genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen farklı enfeksiyon ve metabolik nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Sigara içenlerde, kilolu ve hareketsiz insanlarda hastalığın daha şiddetli seyredebilir" dedi.

Kas ve iskelet sistemi hastalığı olan romatizmanın iç organların çalışmasını da bozabildiğini ifade eden Dr. Fulya Dörtbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Romatizma iç organları da etkileyerek hayati tehlike oluşturabiliyor. Romatizmadan etkilenen organların başında göz, kalp, akciğer ve böbrekler geliyor. Romatizmanın küçümsememesi ve tıbbi tetkik yaptırılması çok önemli."

"GÜNLÜK RUTİNLER DAHİ YERİNE GETİRİLEMİYOR"

Tedavinin gecikmesi durumunda oluşabilecek durumlardan bahseden Dr. Dörtbaş, "Romatizma hastalıkları çoğu insana basit geliyor olabilir. Bir kalemi tutmak, musluğu açmak, pencereyi kapatmak gibi eylemler normal insanların gün içerisinde zorlanmadan yaptığı şeylerdir. Ancak, eklem tutulması ve hasara bağlı fonksiyon kaybı kişinin eklemlerini çok rahat kullanamamasına, bu en temel ihtiyaçlarını dahi yerine getirmekte zorlanmasına sebep olur. Kronik deformitenin ilerlemesi sonucunda ise hasta günlük rutinlerini dahi yerine getirmekte zorlanacaktır" diye konuştu.

"ORGANLARDA TUTULUMA SEBEP OLABİLİR"

Dr. Dörtbaş, iltihabi hastalıkların organlara etkisinin bir anda belirmediğini ifade ederek, "Hastalık eklemlerde kızarıklık, eklem ağrısı, şişlik, hareket kaybı, ısı fazlalaşması gibi belirtilerle meydana çıkar. Oluşan atağın şiddetine göre eklemlerde hasar oluşabilir veya tamamen hasarsız atlatılabilir. Eklemlerde iltihaplanma kronikleşmişse, eklemin çevresi ve kemikte şekil bozukluklarına sebep olabiliyor. Bu gibi durumlarda ise eklemde, deformite dediğimiz kalıcı hasarlar meydana gelir, hastalığın şiddeti ile orantılı olarak da organlarda tutulum olabilir" dedi.

"TEDAVİDE AMELİYAT GEREKEBİLİR"

Kronik hastalık olan romatizma tedavisi tamamen mümkün olmayan fakat kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Fulya Dörtbaş, ilaç tedavisi uygulanırken hastalığın şiddetine bağlı olarak doz dengelemesi yapılabildiğini söyledi. Hastalık kontrol altındayken bile birden alevlenebileceği için hiçbir şikayet olmasa da düzenli kan tetikleri ile kontrol edilmesi gerekir. Genellikle ilaçla tedavisi gerçekleştirilebilerek hastalığın çok ileri düzeylerinde ise ameliyata ihtiyaç duyulabildiğini ifade eden Dörtbaş, diz ve kalça bölgelerinde oluşan iltihaplı romatizmalarda hasar çok fazla ise protez için ortopediye yönlendirildiği bilgisini paylaştı.