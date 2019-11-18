Son Dakika Haberleri: Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Beylerce Mahallesi Halispaşa mevkisinde oturan 85 yaşındaki Şevki Uzun, Samsun-Ordu kara yolunun karşısında bulunan marketten ekmek almak için evden çıktı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama, Ahmet Ç. (30) idaresindeki 55 ASC 31 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Uzun, olay yerinde yaşamını yitirirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Olayı öğrenen yaşlı adamın oğlu Mustafa Uzun, babasının cesedi başında gözyaşı döktü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu açıklandı! İşte Burak Özçivit'in rol arkadaşları
İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 02:47:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]