Ekmek Fırınları Denetlendi
1 saat önce
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Francala ekmek üreten iş yerleri denetlendi.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri tarafından Francala ekmek üreten iş yerleri denetlendi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınları denetleyerek ekmek gramajlarını ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde imalat yapılıp yapılmadığını denetledi. Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerin gıda sektöründeki diğer eş yerlerindeki hijyen kurallarına uyup uyulmadığı ile gramaj ve etiket konularında denetimlerin sürdürüleceği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:33 Kaynak: İHA
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