Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu - Son Dakika

Ekmek parası için Şanlıurfa'dan Çorum'a giden aile kahroldu! Çocukları, su birikintisi içinde ölü bulundu

Şanlıurfa'dan Çorum'a çalışmaya giden mevsimlik tarım işçisi ailenin çocuğu ortadan kayboldu. Çocuk, saatlerce yapılan aramalar sonucunda inşaatta bulunan bir su birikintisinin içerisinde ölü olarak bulundu.

Çorum'un Alaca ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan aile, kayıp çocuklarından aldıkları haber sonucu adeta yıkıldı. Çocuğun cansız bedeni, isale hattı inşaatındaki su birikintisinde bulundu. ŞANLIURFA'DAN ÇALIŞMAYA GİTTİLER Şanlıurfa'dan çalışmak için ilçeye gelen mevsimlik tarım işçisi Kubacık ailesinin, 13 yaşındaki oğulları Ali Kubacık'tan haber alamadıklarını bildirmesi üzerine arazide arama çalışmalarına başlandı. SU BİRİKİNTİSİ ARANMAYA BAŞLADI Uzun süren arama kurtarma çalışmalarında netice alınamayınca bölgedeki isale hattı inşaatındaki su birikintisinde arama yapılması için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi. İHBARDAN 6 SAAT SONRA ULAŞILDI Gece geç saatlerde yaklaşık 3 metre derinliğindeki su birikintisine giren AFAD dalgıçları, kayıp ihbarından yaklaşık 6 saat sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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