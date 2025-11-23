Elazığ'da merkez ilçeye bağı Çatalçeşme Mahallesi'ndeki bir fırından ekmek alan vatandaş sofraya oturduğunda büyük şaşkınlık yaşadı.
Yemek yerken ekmeği bölen vatandaş, kıymık gibi odun parçalarını fark etti. Yenildiğinde boğaza batma riski olan sivri parçaları gören vatandaş, tehlikeyi ucuz atlattı. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla fotoğraflayarak paylaştı.
Son Dakika › Yerel › Ekmekten Odun Çıktı, Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?