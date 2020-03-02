Ekol Hastanesi Balıkesirspor 2-2 Keçiörengücü - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Hastanesi Balıkesirspor 2-2 Keçiörengücü - Son Dakika Spor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor 2-2 Keçiörengücü

6 saat önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarEkol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk. 87 Emir Dede), Aly Malle, Kethevoama (Dk.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor 2-2 Keçiörengücü, System.String[]

Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar


Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk. 87 Emir Dede), Aly Malle, Kethevoama (Dk. 90 Cenk Güvenç), Otoo


Keçiörengücü: Metin Uçar, Cihan Can, Hüsamettin Tut, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Dialiba, Cem Ekinci (Dk. 70 Mendy), Burak Aydın (Dk. 82 Süleyman Olgun), İshak Çakmak, Madinda (Dk. 73 Uğur Utlu), Kone


Goller: Dk. 54 Aly Malle, Dk. 75 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 69 Samet Akaydın, Dk. 79 Dialiba (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Dk. 15 Hodzic, Dk. 62 Serdar Güncü, Dk. 70 Mrsic, Dk. 87 Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 11 Kone, Dk. 28 İshak Çakmak, Dk. 89 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)

Balıkesirspor, Sezer Özmen, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:32 
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