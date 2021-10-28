Üretilen sütün 4'te biri hastalıktan ari işletmelerden elde ediliyor - Son Dakika

Sanayi ve tarımın yanı sıra hayvancılıkta da Türkiye'nin önemli kentleri arasında bulunan Bursa'da, hastalıktan ari işletme sayısı son 3 yılda 3 katın üzerinde artış gösterdi.

Bursa genelinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 2019'un başında 14 olan hastalıktan ari işletme sayısı bu yıl itibarıyla 50'ye yükseldi.

Bu işletmelerdeki 24 bin inekten günlük sağılan yaklaşık 620 bin litre süt ve bu sütten üretilen ürünler, her türlü hastalıktan ari şekilde yurt içi ve dışında tüketiciye sunuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, karantina ünitesine sahip, tüm hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlarda, şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleriyle tüm hayvanlarının bu hastalıkları taşımadığı belirlenen işletmelere Tarım ve Orman Bakanlığınca "hastalıktan ari işletme" belgesi verildiğini söyledi.

Bakanlığın uzun zamandır Türkiye'deki hayvancılık işletmelerinin sağlıklı ve hijyenik ortamda üretim yapması için çalışmalar yürüttüğünü belirten Aygül, "Bu kapsamda biz de Bursa İl Müdürlüğü olarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 3 yıl önce 14 olan hastalıktan ari işletme sayısı bugün itibarıyla 50'ye ulaştı. 50 işletmemizde toplamda 28 bin başın üzerinde hayvan mevcudu var. Bunların yaklaşık 24 bini de sağmal hayvan. Yani 24 bin sağmal hayvan, hastalıktan ari işletmelerde süt veriyor." dedi.

Aygül, hastalıktan ari işletmelerde sağılan sütünün çiğ olarak piyasaya sunulabildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Hastalıktan ari olduğu için çiğ süt fiyatları diğer sütlere göre yüzde 20-25 oranında daha yüksek fiyata alıcı bulabiliyor. Böylece işletmelerimizin verimliliği ve karlılığı için de bir katkı sunmuş oluyor. O yüzden bu hastalıktan ari işletme olayına son derece önem veriyoruz. Hayvanlardan kan örnekleri her yıl test yapılıyor. Şap, tüberküloz ve bruselloz hastalıklarından herhangi birinin belirtisi bulunmadıktan sonra hastalıktan ari işletme statüsüne kavuşuyor. Mesela bu yıl testten başarıyla geçen işletmede gelecek yıl hastalık çıkarsa onun belgesini askıya alıyoruz. Tekrar yapılan kan testlerinde tamamen hepsi temiz çıktıktan sonra belge veriyoruz."

Hastalıktan ari işletme sayısı yıl sonunda 53'e yükselecek

Bursa'daki 50 işletmeden 18'inin AB onaylı olduğuna dikkati çeken Aygül, "Hastalıktan ari işletmeler daha sonra AB onay belgesi alıyorlar. AB onay belgesi alan işletmelerin ürünleri AB ülkelerine kolaylıkla ihraç ediliyor. Aynı zamanda bu sütlere iç piyasada da halkımız yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Vatandaşları, hastalıktan ari çiftliklerde üretilmiş sütleri tüketmeye çağıran Aygül, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bu sütleri tüketirken diğer sütlere göre fazla fiyat verseler bile kalite farkıyla çok fazla kara geçiyorlar. Bursa'da üretilen sütün 4'te biri hastalıklardan ari işletmelerden geliyor. Bu rakam diğer illerle kıyasladığımızda oldukça önemli. Bursa, Türkiye'de bu konuda öncü illerden biri. Bursa'nın toplam büyükbaş hayvan varlığı 239 bin civarında 100 bin sağmal inek var. Sağmal ineklerin 24 bini de hastalıklardan ari işletmelerde bulunuyor. Hastalıklardan ari işletme konusunda Bursa olarak Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Bu yaptığımız yoğun çalışmalarla 3 yıl içinde hastalıktan ari işletme sayısını 3 katın üzerine çıkardık. 2019'un başında işletme sayımız 14'tü, şimdi 50'ye yükseldi. Yıl sonunda ise bu sayı 53'e yükselecek ve hedefimizin de üzerine çıkacağız."