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Hac ve Umre seyahati sektörünün gözü kulağı Suudi Arabistan'da - Son Dakika

Hac ve Umre seyahati sektörünün gözü kulağı Suudi Arabistan'da

29.10.2021 20:24
Hac ve Umre seyahati sektörünün gözü kulağı Suudi Arabistan'da

Pandeminin başlamasıyla askıya alınan Hac ve Umre ziyaretlerinin yeniden yapılabilmesi için Suudi Arabistan'dan açıklama bekleniyor.

Pandeminin başlamasıyla askıya alınan Hac ve Umre ziyaretlerinin yeniden yapılabilmesi için Suudi Arabistan'dan açıklama bekleniyor. HURSAD Başkan Yardımcısı Erol Bodur, "En kısa zamanda ülkemizden de umre yolcusu kabul edilmesini istiyoruz" dedi.

Hac ve Umre ziyaretleri için Suudi Arabistan'dan vizeleri açması bekleniyor. Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği'nin (HURSAD) düzenlediği toplantıda birçok ülkeye kurallar dahilinde açılan ziyaretlerin Türkiye için de serbest bırakılması isteği vurgulandı. Toplantıya HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin ve Bursa ile Yalova'yla birlikte 80 bölge acentası katıldı.

HURSAD Başkan Yardımcısı Erol Bodur yaptığı açıklamada, 27 Şubat 2019 tarihinden bu yana Hac ve Umre seyahatlerinin yapılamadığını hatırlatarak, "Bu durum kutsal topraklara olan seyahat isteğinde büyük bir talebe sebep oldu. Suudi Arabistan aşının uygulanması ile birçok ülkeye kurallar dahilinde umreyi açtı. Türkiye'yi ise halen açmadı. En kısa zamanda ülkemizden de umre yolcusu kabul edilmesini istiyoruz" dedi.

"Birçok ülke için vize sistemi açıldı"

Bu konuda Suudi Arabistan ile daha etkili temaslar için Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek beklediklerini aktaran Bodur, "Türkiye'de 1000'den fazla Hac ve umre acentası var. Umre sezonu birçok ülke için başladı. Türkiye, İran ve Mısır ise henüz umre vize sistemi açılmayan İslam ülkeleri. Ne zaman açılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Avrupa ülkelerine umre seyahati izni olması, İslam ülkelerine ise açık olmaması gerek seyahat acentaları, gerekse kutsal topraklara özlemi her geçen gün artan müslümanlar tarafından üzüntü ve tepki ile karşılanıyor" şeklinde konuştu.

Bodur, Covid-19 öncesi Türkiye'den yıllık umre sayısının 480 bin olduğunu söyledi.

(İHA)

Hac ve Umre seyahati sektörünün gözü kulağı Suudi Arabistan'da
Hac ve Umre seyahati sektörünün gözü kulağı Suudi Arabistan'da
Hac ve Umre seyahati sektörünün gözü kulağı Suudi Arabistan'da
Hac ve Umre seyahati sektörünün gözü kulağı Suudi Arabistan'da

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Umre, Hac, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hac ve Umre seyahati sektörünün gözü kulağı Suudi Arabistan'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hac ve Umre seyahati sektörünün gözü kulağı Suudi Arabistan'da - Son Dakika
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