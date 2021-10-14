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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteklediği firmalardan ihracat atağı - Son Dakika

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteklediği firmalardan ihracat atağı

14.10.2021 12:57

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) sunduğu dış ticaret desteği sayesinde hiç ihracat yapmayan firmalar ihracata başladı, yapanlar ise ticaret hacimlerini artırdı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) sunduğu dış ticaret desteği sayesinde hiç ihracat yapmayan firmalar ihracata başladı, yapanlar ise ticaret hacimlerini artırdı.

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, AA muhabirine, kurumları bünyesinde bulunan Dış Ticaret Destek Merkezi ile Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat'tan katma değerli ürünlerin ihracatını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Merkezin ticaret ve sanayi odaları ile iş birliği içinde olduğunu belirten Şahin, firmalara ihracat yapmaları ya da ihracatlarını artırmaları konusunda birçok alanda destek sunduklarını ifade etti.

Merkezin iki yıldır faaliyet gösterdiğini dile getiren Şahin, "Firmalara doğrudan pazar araştırması ve potansiyel müşteri listesi sunduk. Sunduğumuz bilgiyi firmalarımız aldı ve işlediler. Bu yolla yeni müşteriler edindiler ya da hiç ihracat yapmamış pek çok firmamız sıfırdan ihracat yapma imkanına kavuşmuş oldu." dedi.

Firmaların dışa açılmalarını, daha fazla iş hacmine ulaşmalarını, bölgedeki yatırımlarını artırmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Şahin, "Firmalara, ücretli alacakları danışmanlık hizmetini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde faaliyetlerini yürüten bir kalkınma ajansı olarak ücretsiz veriyoruz. Bugüne kadar hizmet verilen 200'ün üzerindeki firma, ya hiç ihracat yapmamış ya da ihracat yaptığı ülke ve firma sayısını artırmak isteyenler oldu." diye konuştu.

"OKA bizim için rüzgar oldu"

Revalla firmasının dış ticaret sorumlusu Salim Yurtsever de yaklaşık 35 yıllık üretim geçmişleri bulunduğunu, 2016 yılından bu yana da yatak ve baza üretimine yöneldiklerini belirtti.

Son 3 yıldır yurt dışına açılmak için çalıştıklarını dile getiren Yurtsever, OKA Dış Ticaret Destek Merkezi'nin kendilerine çok önemli katkı sağladığını ifade etti.

Bu süreçte OKA ile buluşmalarının kendileri için şans olduğunu vurgulayan Yurtsever, şunları kaydetti:

"Nereden başlayalım, nasıl yapalım, bu sürecin dış pazar ayağı var, içeride üretim ayağı var, bunların hepsini nasıl döndürürüz diye düşünürken OKA'dan bize bilgi geldi, bu konuda eğitim verildiğiyle ilgili. Biz de seve seve katılmak istediğimizi belirttik. Burada eğitimlerimizi tamamladık. Yurt dışına gitmeye niyetlenmiştik, yelkeni açtığımızda OKA bizim için rüzgar oldu. Bizi bu konuda çok iyi teşvik ettiler. Biz de adımımızı attık. Pandemi süreci bizi biraz yavaşlatmıştı. Buna rağmen OKA ile başladığımız süreçten bugüne kadar baktığımızda Arap pazarında Bahreyn, Fas'a, Avrupa'da Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika'ya ticaret yapıyoruz. Diğer taraftan Kafkasya'da Gürcistan'a ürün gönderiyoruz. Artık hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını artırarak daha çok firmaya ulaşmak."

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteklediği firmalardan ihracat atağı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteklediği firmalardan ihracat atağı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteklediği firmalardan ihracat atağı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteklediği firmalardan ihracat atağı

Karadeniz, İhracat, Ticaret, Tokat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteklediği firmalardan ihracat atağı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteklediği firmalardan ihracat atağı - Son Dakika
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