'Pembe Top Sahada' projesine Boyner'den destek - Son Dakika

Boyner, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliği ile hayata geçirilen ve meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan "Pembe Top Sahada" projesine geçtiğimiz üç yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdiğini duyurdu. "Pembe Top Sahada" projesinde Boyner, ekim ayı boyunca yaptığı iletişim çalışmaları ile kadınları erken tanı için adım atmaya davet ediyor.

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliği ile tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılan ekim ayında gerçekleştirilen "Pembe Top Sahada" projesi, 21 Ekim'de Anadolu Efes Spor Kulübü ile UNICS Kazan arasında oynanan Turkish Airlines EuroLeague maçıyla 8. kez hayata geçirildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen maçın hava atışı, erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top ile yapıldı.

"PROJENİN DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR"

Meme kanserinde bir bilinç oluşturmak için yola çıkılan "Pembe Top Sahada" projesinin sekizinci yılında Boyner, bir kez daha destekçiler arasında yerini aldı. Kadınların en çok ziyaret ettiği alışveriş destinasyonları arasında yer alan Boyner, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de ekim ayı boyunca mağazalarında ve sosyal medya hesaplarında yaptığı farkındalık çalışmalarıyla "Pembe Top Sahada" projesinin daha fazla kişiye ulaşmasına destek oluyor.

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliği ile tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılan ekim ayında gerçekleştirilen proje, meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Boyner, "Pembe Top Sahada" projesine verdiği destekle tüm kadınları erken tanı için adım atmaya davet ediyor.