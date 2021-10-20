Bakan Varank Trabzon'da Kuyumculuk Tasarım Merkezi'ni hizmete açtı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında finanse edilen ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Trabzon Kuyumculuk Tasarım Merkezi Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından hizmete açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış programına katılmak üzere bugün Trabzon'a geldi. İlk olarak Akçaabat Şinik Organize Sanayi Bölgesi Toplu Fabrika Açılış Töreni'ne katılan Bakan Varank, daha sonra Trabzon Kuyumculuk Tasarım Merkezi Projesi'nin de açılışını gerçekleştirdi. Kuyumculuk Tasarım Merkezi'nin açılış programına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu ve il protokolü katıldı.

Kuyumun tasarımından meydana gelmesine kadar her aşamada son sistem teknolojiyle donatılan Kuyumculuk Tasarım Merkezi'nde özel ürünler üretilecek. Ayrıca Kuyumculuk Teknolojisi bölümünden mezun olan öğrencilere ve bu alanda çalışmak isteyenlere istihdam imkanı sağlanacak. Kuyumculuk Tasarım Merkezi, Karadeniz Bölgesi'ndeki tek tesis olup, Trabzon ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere tüm bölgelere hizmet verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılışta yaptığı konuşmada, "Kuyumculuk Tasarım Merkezimiz, Kalkınma Ajansımızla desteklediğimiz ve Trabzon'da kuyumculuk el işçiliğini daha ileriye taşımak üzere gerçekleştirdiğimiz bir proje. Pahada küçük gibi gözükse de işlevsel olarak değerli. Proje önümüzdeki dönemde Trabzon'a kuyumculuk anlamında çok değer katacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve il protokolü açılış kurdelesini keserek Kuyumculuk Tasarım Merkezi'ni hizmete açtı. Bakan Varank, çalışanlarla sohbet ederek ürünlerle ilgili bilgi aldı.

(İHA)