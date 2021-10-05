TR72 Bölgesinin zam şampiyonu kıvırcık oldu - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksinde(TÜFE) aylık değişim oranı Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde yüzde 1,14 olarak gerçekleşti.

2021 yılı Eylül ayında TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,81, bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 20,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,65 oranında değişim gerçekleşti.

2021 yılı Eylül ayında ana harcama gruplarına göre; Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde en yüksek artış yüzde 4,23 ile 'Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri' ana harcama grubunda gerçekleşti. Bunu sırasıyla yüzde 3,34 ile 'Eğitim' grubu ve yüzde 2,65 ile 'Lokanta ve oteller' grubu izledi. Diğer taraftan 'Giyim ve ayakkabı' grubundaki değişim ise yüzde -2,1 olarak gerçekleşti.

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat İstatistiki Bölgesinde 2021 Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 21,29 ile kıvırcık oldu. Bu ürünü yüzde 19,15 ile patates, yüzde 16,3 ile de sivri biber izledi. Fiyatı en çok düşüş gösteren ürün ise; yüzde 34,68 ile limon oldu. Limonu yüzde 21,64 ile salatalık ve yüzde 12,74 ile de armut takip etti.

(Fatih Tabur/İHA)