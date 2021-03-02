Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da liranın değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesi protesto edildi (3) - Son Dakika

Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da liranın değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesi protesto edildi (3)

02.03.2021 18:23

Lübnan'da yerel para biriminin rekor seviyede değer kaybetmesi ve mevcut ekonomik krizin giderek kötüleşmesi nedeniyle başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde gösteri düzenlendi.

Lübnan'da yerel para biriminin rekor seviyede değer kaybetmesi ve mevcut ekonomik krizin giderek kötüleşmesi nedeniyle başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde gösteri düzenlendi.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinin yaşadığı Lübnan'da, Merkez Bankası'nın resmi kuru 1500'de sabit tutmasına rağmen karaborsada bugün itibariyle bir ABD doları 10 bin Lübnan lirası üzerinden işlem gördü.

Ekonomik krizin baş gösterdiği 17 Ekim 2019'dan sonra karaborsada değer kaybı yaşayan Lübnan lirasının dolar karşısında ilk defa 10 liranın üzerine çıkması, Beyrut'un yanı sıra kuzeydeki Trablusşam, doğudaki Beka kentleri ile diğer bazı bölgelerde tepkiyle karşılaştı.

Ülkenin farklı bölgelerinde sokağa çıkan protestocular, çöp konteynerleri ve lastikleri ateşe vererek yolları bir süreliğine trafiğe kapattı.

Gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi dolayısıyla karaborsadaki kur, ülkede doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı kurlarda işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3900 ve karaborsada bugün itibariyle 10 bin liranın üzerine çıktı.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama ise uzun süredir yüksek kamu borcu ve işsizlikle boğuşan Lübnan'da ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da liranın değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesi protesto edildi (3)
Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da liranın değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesi protesto edildi (3)
Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da liranın değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesi protesto edildi (3)
Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da liranın değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesi protesto edildi (3)

Merkez Bankası, Beyrut, Lübnan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da liranın değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesi protesto edildi (3) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da liranın değer kaybetmesi ve alım gücünün düşmesi protesto edildi (3) - Son Dakika
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