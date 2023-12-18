 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı

Real Housewives of Atlanta'nın eski oyuncusu Kim Zolciak, yaşadığı maddi sıkıntılar ve kocası Kroy Biermann ile olan kavgalar sonucunda kocasının eşyalarını Instagram üzerinden satışa çıkardı. Zolciak, Biermann'ın Louis Vuitton valiz seti, lüks ayakkabıları, perukları ve çeşitli çantalarını yeni Instagram sayfasında satışa sundu. Kızı Brielle Biermann da annesinin satışa çıkardığı ürünleri tanıtmaya yardımcı oldu.

Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı
18.12.2023 - 15:11,
Abone Ol

Kocası ile yaşadığı kavgalar ve maddi sıkıntı ile gündeme gelen Real Housewives of Atlanta'nın eski oyuncusu Kim Zolciak, kocasıKroy Biermann'a ait eşyaları Instagram üzerinden satışa çıkardı.

Zolciak, estranjman eşi Kroy Biermann'ın Louis Vuitton valiz setini gösterdiği bir Instagram videosu yayınladı. Videoya ' Sadece bir kez taşındı. Mükemmel durumda, dediğim gibi, eski Buffalo Bills oyuncusu bir futbol oyununa giderken bir kez taşıdı.' başlığını attı.

Zolciak, Biermann'ın lüks ayakkabılarını, perukları ve çeşitli çantalarını yeni Instagram sayfasında satışa çıkardı. Kızı Brielle Biermann da annesinin satışa çıkardığı ürünleri tanıtmaya yardımcı oldu.

Brielle, Instagram Hikayesi'nde, "Annem, sattığı şeylerle ilgili bir Insta oluşturdu!! Göz atın!! ??" yazdı.

45 yaşındaki Zolciak ve 38 yaşındaki Biermann ile evliliğinde ciddi sorunlar yaşıyor. Eski NFL oyuncusu olan bu yıl içindeKroy kez boşanma davası açtı. Geçen ay, çiftin satışa çıkarılan Georgia malikanesinde çıkan bir kavgada, çocukları polis çağırmak zorunda kaldı.

Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı
Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı
Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı
Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sosyal Medya
YORUMLAR

Hollywood, Sosyal Medya, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı - Son Dakika


15:16
Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10
Dışişleri'nden, AB ile vize kriziyle ilgili heyecanlandıran açıklama: Bazı ilerlemeler kaydedildi Dışişleri'nden, AB ile vize kriziyle ilgili heyecanlandıran açıklama: Bazı ilerlemeler kaydedildi
15:08
Asgari ücret pazarlığının 2. toplantısında da rakam belli olmadı Asgari ücret pazarlığının 2. toplantısında da rakam belli olmadı
14:55
Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
14:54
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti
14:35
İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli o! Kopenhag, Manchester City ile eşleşti Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli o! Kopenhag, Manchester City ile eşleşti
14:15
Aboubakar, kadro dışı kalınca Beşiktaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı Aboubakar, kadro dışı kalınca Beşiktaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı

Son Dakika
15:16 Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu.
15:10 Dışişleri'nden, AB ile vize kriziyle ilgili heyecanlandıran açıklama: Bazı ilerlemeler kaydedildi
15:08 Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok
14:55 Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
14:54 Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti
14:35 İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15 Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07 Eski eşinin işyerlerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay, suçlamaları reddetti
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 15:35:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement