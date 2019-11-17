Son Dakika Haberleri: El Bab'daki terör saldırısının faili yakalandı, halk idam istedi
Son Dakika Güncel El Bab'daki terör saldırısının faili yakalandı, halk idam istedi - Son Dakika

El Bab'daki terör saldırısının faili yakalandı, halk idam istedi

6 saat önce

Suriye'nin El Bab ilçesinde halk, 18 sivilin hayatının kaybetmesine yol açan terör saldırısının failine idam cezası verilmesini istedi.

Suriye'nin El Bab ilçesinde halk, 18 sivilin hayatının kaybetmesine yol açan terör saldırısının failine idam cezası verilmesini istedi.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla dün gerçekleştirilen saldırının faili, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı. El Bab ilçesinde Polis ve Ulusal Kamu Güvenliği Kuvvetleri Komutanı Haytham El Şihabi, failin yakalandığını açıkladı.

SMO askerleri saldırıyı yapan teröristi güvenlik merkezine götürdü. Failin yakalandığı haberini alan halk, güvenlik merkezinin önünde toplanarak terör karşıtı sloganlar atıp, terör saldırısının failine idam cezası verilmesini istedi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri muhaliflerin kontrolündeki El Bab ilçesi otogarında dün bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 18 sivil hayatını kaybetmiş, 30 sivil yaralanmıştı.

(Hamad Alnajjar - Mahmud Alhalbi/İHA)

El Bab'daki terör saldırısının faili yakalandı, halk idam istedi

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kedisini tüfekle öldüren komşusundan şikayetçi oldu: Kuşları da vuruyor, közleyip yiyor
Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı Milli Savunma Bakanlığı: "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de...

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 17:15:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El Bab'daki terör saldırısının faili yakalandı, halk idam istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]