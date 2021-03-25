El dikimi futbol topunun ilk üretimi Kaymakam Duru'ya hediye edildi - Son Dakika

Kula Kaymakamlığı'nın girişimleri ile Türkiye'de ikinci kez açılan el ile futbol dikimi kursunda ilk üretim gerçekleşti. Devlet destekli çalışan kadınların elleriyle diktiği ilk top, Kaymakam Kemal Duru'ya hediye edildi.

Burdur'da 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla el dikimi futbol topu mesleğini yeniden canlandırmak için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından başlatılan ve Türkiye'de ilk olarak girişimde bulunulan kurs, geçtiğimiz günlerde Kula Kaymakamlığı'nın girişimleri ile Kula'da da açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketine yakışır bir şekilde spor alanında çeşitli çalışmalar yürütülürken, Türkiye'de ikinci kez girişimde bulunulan bu kurstan da ilk üretimler gerçekleşti. Devlet destekli olarak kursta çalışan kadınlar, el dikimi top ustası Hüseyin Şentürk'ten aldıkları eğitimle ürettikleri ilk el dikimi futbol topunu, Kula Kaymakamı Kemal Duru'ya hediye ettiler. Kursu ziyaret eden Kaymakam Duru, ilk üretilen topun oldukça kaliteli olduğunu dile getirirken, hedeflerinin dünya sahalarına gönderilecek kalitede toplar üreterek Kula'ya yeni bir gelir kapısı kazandırmak istediklerini söyledi. - MANİSA