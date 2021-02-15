El-Hilal, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı

Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında teknik direktör Razvan Lucescu ile yollar ayrıldı.

El-Hilal Kulübü, 51 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Lucescu'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Kulübün 19 yaş altı takımını çalıştıran Brezilyalı Rogerio Micale'nin görevi devralacağı belirtildi.

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, Haziran 2019'da El-Hilal'in başına geçmişti.

Razvan Lucescu yönetiminde Bafetimbi Gomis, Sebastian Giovinco gibi isimlerin forma giydiği El-Hilal, birer kez Suudi Arabistan Ligi ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde 18 haftada 34 puan elde eden El-Hilal, ikinci sırada yer aldı.