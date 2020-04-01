El sanatları merkezi Avanos'ta halk sokakları boş bıraktı - Son Dakika

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El sanatları merkezi Avanos'ta halk sokakları boş bıraktı
6 saat önce
Nevşehir'in Avanos ilçesinde vatandaşlar yapılan uyarıların ardından sokağa çıkmıyor.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde vatandaşlar yapılan uyarıların ardından sokağa çıkmıyor.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'in Avanos ilçesinde de Avanos Belediyesi, polis ekipleri tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar sokağa çıkmıyor. Özellikle Kızılırmak kenarında yürüyüş yapan vatandaşların çokluğu ile dikkat çeken ilçe Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında boş kaldı.
Avanos Belediyesi tarafından ise her saat vatandaşların gerekli olmadığı müddetçe evlerinden dışarı çıkmaması konusunda uyarılar yapılmaya devam ediyor. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:29 Kaynak: İHA
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