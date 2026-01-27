Elazığ'a Yeni Sanayi Yatırımları Müjdesi - Son Dakika
Elazığ'a Yeni Sanayi Yatırımları Müjdesi

27.01.2026 15:28
CHP'li Erol, Bakan Kacır'dan Elazığ için 2026'da yeni sanayi yatırım alanları müjdesi aldı.

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Sayın Kacır'ın, toplantı kapsamında yapılan teknik çalışmalar neticesinde 2026 yılı içerisinde Elazığımızın ilan edilecek yeni sanayi yatırım alanları arasında yer alacağı yönündeki ifadesi, bizler için son derece memnuniyet verici bir gelişme olmuştur" bilgisini verdi.

Erol'un X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz milletvekilleri ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ile Yeni Sanayi Yatırım Alanları ve Mega Endüstri Bölgeleri projesi üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın, toplantı kapsamında yapılan teknik çalışmalar neticesinde 2026 yılı içerisinde Elazığımızın ilan edilecek yeni sanayi yatırım alanları arasında yer alacağı yönündeki ifadesi, bizler için son derece memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. Sayın Bakanımıza ve ilimiz milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Elazığımıza hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

