281 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle 281 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre de merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23,

Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ve esnaf da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Kent merkezinde yaklaşık 120 Bingöl Belediyesi personeli kaldırımlarda biriken karları temizlerken, dallarında aşırı kar biriken ağaçların

kırılmaması için de sopalarla silkeleme çalışması yaptı.