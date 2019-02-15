Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 2 Aracı Kundaklayan Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da 2 Aracı Kundaklayan Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Elazığ'da 15 gün arayla baba ve oğlunun araçlarını kundaklayan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Elazığ'da 2 Aracı Kundaklayan Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Elazığ'da 15 gün arayla baba ve oğlunun araçlarını kundaklayan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Her iki kundaklama olayı da merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Boğaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sık'a (57) ait 23 EF 124 plakalı otomobil, dün sabaha karşı yakıldı. Bu olaydan 15 gün önce de aynı yerde İbrahim Sık'ın oğluna ait park halindeki 23 ER 232 plakalı araç yakılmıştı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, her iki aracı yakan şüphelinin tespit edilmesi için çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kundaklama olaylarını gerçekleştiren şahsın A.Ö. olduğu belirlendi.Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:11 Kaynak: İHA

Çarşı Mahallesi, Polis, Elazığ, 3. Sayfa
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