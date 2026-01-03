Elazığ\'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Valilik, herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını bildirdi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Baskil ilçemizde 3 Ocak 2026 tarihinde saat 20.27'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi. - ELAZIĞ