Elazığ'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem
Elazığ'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ\'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem
03.01.2026 21:06
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası herhangi bir hasar bildirimi yapılmadığı açıklandı.

Elazığ'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Valilik, herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını bildirdi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Baskil ilçemizde 3 Ocak 2026 tarihinde saat 20.27'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

