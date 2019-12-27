Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrici ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem, System.String[]

ELAZIĞ'ın Sivrici ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.02'de meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, Elazığ'ın yanı sıra çevre iller Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Elazığ ve ilçelerinde vatandaşlar dışarı çıktı. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.?Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1, merkez üssünü ise Sivrice ilçesine bağlı Topaluşağı köyü olarak açıkladı.


Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi
Sunucu, Malatya'yı sallayan depreme canlı yayında yakalandı Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Son Dakika Haberleri
17:16 Aydın zeliha'nın eski eşine takılan elektronik kelepçe bozuk çıktı - Son Dakika
17:16 Kaptan hüseyin aygüneş boğaz'daki kazayı değerlendirdi - Son Dakika
17:16 Sivas park halindeki minibüsün yanma anı kamerada - Son Dakika
17:14 Akşener, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi - Son Dakika
17:09 Paris'te Festiculture etkinliğine yoğun ilgi - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 17:20:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]