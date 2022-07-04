İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda bir tarlada kenevir ekiminin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine kenevir tarlasına düzenlenen operasyonda 513 kök Hint keneviri, 500 gram amonyum nitrat gübresi, 160 metre bahçe hortumu ve 500 litre kapasiteli su tankeri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, kenevirler yakılarak imha edildi. Hint kenevirlerini eken şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ELAZIĞ'DA 513 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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