Tır şoförü direksiyon başında ölü bulundu - Son Dakika
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Tır şoförü direksiyon başında ölü bulundu

14.08.2022 14:36

Elazığ'da bir tır şoförü direksiyon başında ölü bulundu.

Elazığ'da bir tır şoförü direksiyon başında ölü bulundu. Şoförün ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 PU 329 plakalı tırın, kapısı açık şekilde saatlerce OSB girişinde durduğunu fark eden vatandaşlar, içerisini kontrol ettiğinde şoför Özcan Ünsal'ın (45) başını direksiyona koymuş şekilde durduğunu gördü. Seslenmelere rağmen Ünsal'ın kalkmaması üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri Ünsal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında tır şoförünün cenazesi otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şoförün ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır şoförü direksiyon başında ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır şoförü direksiyon başında ölü bulundu - Son Dakika
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