Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı - Son Dakika

Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı

14.10.2020 10:41

Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ciddi anlamda destek verdiği cevizde Elazığ söz sahibi olmaya başladı, son 5 yılda ekili alan 6 binden 12 bin dekara çıktı üretim ise 4 bin tona yükseldi Türkiye'de son yıllarda ciddi devlet...

Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ciddi anlamda destek verdiği cevizde Elazığ söz sahibi olmaya başladı, son 5 yılda ekili alan 6 binden 12 bin dekara çıktı üretim ise 4 bin tona yükseldi

ELAZIĞ - Türkiye'de son yıllarda ciddi devlet desteği verilen cevizin üretimi Elazığ'da yüzde 100 arttı, yıllık üretim 4 bin tona yaklaşırken, 6 bin dekar olan ekili alan miktarı 12 bin dekara yükseldi.

Son yıllarda kente başlıca tarım ürünleri arasında yerini alan ve çoğunlukla Elazığ'ın tescilli ürünü orcik (cevizli sucuk) yapımında kullanılan cevizin hasadı, sonbaharın gelmesiyle birlikte başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da destek vermesiyle kent genelinde ceviz ağacının bulunduğu alan 12 bin dekara ulaştı. Özellikle merkez köyler ile ilçelerde yetiştirilen ceviz ağaçlarında hasat başladı. Merkeze bağlı Hankendi Köyüne bağlı Dilek Mahallesinde hasat yapan çiftçiler, önce ağaca bağladıkları halat ile cevizleri düşürüyor. Daha sonra dalda kalan cevizler, eski yöntem olan uzun sırıklar ile yere düşürüyor. Yere düşen cevizleri tek tek toplayan çiftçiler, el birliğiyle kabuğundan ayıklama işine geçiyor. Kabuğundan ayrılan cevizler, 5 gün güneşte kurutulmasıyla tüketilmeye hazır hale geliyor.

Modern 40 bahçe anahtar teslimi üretime kazandırıldı

Cevizin il genelinde çiftçiler tarafından üretimde fazla rağbet gördüğünü belirten Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Nevzat Doğan, "12 bin dekarlık alanda ekilişi yapılan ve son yıllarda 2000 yılına kadar yerli ceviz olarak geçen ve o arada Yalova cevizleriyle aşılı bir şekilde buluşan ilimiz artık şimdi yeni ve modern tesisleriyle DAP idaresinden desteklediğimiz ceviz plantasyonlarıyla yaklaşık 40 tane bahçemiz anahtar teslimi olarak ilimizin üretimine kazandırıldı. 80 bin civarında sertifikalı fidan desteği verdik. Dolayısıyla bu ilimizdeki cevize verdiğimiz destektir. İlimizin kendi potansiyelini karşılamanın yanında diğer illere de yavaş yavaş göndermeye başladık. Ceviz pek çok alanda kullanılan bir malzeme, orcik yapımında çok ciddi bir kullanımı var. Bu da sanayinin gelişmesini sağlıyor. Üzümümüz ile birleştiği zamanda anlamlı bir üretim olarak sanayi açısından il dışına gidiyor. Ceviz doğrudan gitmese de dolaylı olarak büyükşehirlere ciddi anlamda orcik gönderiyoruz"dedi.

"Yüzde 100 artış gerçekleşti"

Kentte ceviz plantasyonlarında ciddi bir artış söz konusu olduğuna değinen Doğan," Bu artışı rakamsal olarak ifade edersek 6-7 binlerde olan ceviz plantasyonlarımız şuan 12 binlere geldi. Yani yüzde yüz bir artış elde ettik. Bunlardan da 3-4 bin ton arasında bir rekolte bekliyoruz. Bu ürünümüzün büyük bir bölümü kırılmamış halde gidiyor ama yoğun bir bölümü de tonlarla sayabileceğimiz şeklide orcik şeklinde ve pastanelere kırılmış olarak gidiyor. Kabuklu olarak il genelinde 15 TL ile 35 TL arasında satışı yapılırken iç olarak ise 45 TL ile 70 TL arasında ürünün beyazlığına göre değişmekle birlikte satış yapılmaktadır"diye konuştu.

Ceviz üreticisi memnun

70 dönüm alan üzerinde 600 kök civarında kaman ırkı cevizleri olduğunu dile getiren çiftçi Sefer Bakır, "Geçtiğimiz seneki verim 5 tondu, bu sene ise 5,5 ton civarında verim bekliyoruz. Sabah saat 7: 30'da iş başı yapıyoruz, akşam 5'te paydos ediyoruz. Ekip olarak 10 kişi çalışıyoruz. Bir yandan ceviz sirkeleme yaparken bir yandan da soymamız devam ediyor. Geçen sene ile bu sene arasında 500 kilogram artış beklentim var. Geçen sene ile bu seneyi kıyasladığımız zaman fiyatlar aynı. Tenekesini 200 TL'den satıyoruz. Kilogramını ise 25 TL'den satıyoruz. Fiyatlardan da memnunuz. Pandemiden dolayı geçen seneye oranla işçi sayımız az, aile fertleri ile hasadımızı kendimiz topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Babasına ceviz hasadında destek olan Tülay Bakır ise " Bu yıl ki ceviz hasadımız başladı. Cevizleri seçerken yanıkları ayrı temizleri ayrı topluyoruz. Soyum işlemi de ayrı ayrı gerçekleşiyor. Daha sonra kurutma işlemi başlıyor ve yaklaşık 5 gün sürüyor. Daha sonra alına siparişler üzerine dağıtımı yapılıyor"diye bilgi verdi.

Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı
Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı

Türk Lirası, Türkiye, Elazığ, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da ceviz üretimi yüzde 100 arttı, yıllık 4 bin tona yaklaştı - Son Dakika Ekonomi

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