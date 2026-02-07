Elazığ'da hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı - Son Dakika
Elazığ'da hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı

Elazığ\'da hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı
07.02.2026 15:59
Elazığ'da bir vatandaşa ait küçükbaş hayvancılık işletmesindeki koyun ve keçilerde çiçek hastalığı çıkması nedeniyle; Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köyleri karantinaya alındı.

Elazığ'ın Keban ilçesindeki bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde çiçek hastalığı görülmesi nedeniyle 6 köy karantinaya alındı.

HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Çalık köyünde bir vatandaşa ait küçükbaş hayvancılık işletmesindeki koyun ve keçilerde çiçek hastalığı çıkması nedeniyle 6 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya alınan Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köylerinde canlı hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

ÇİÇEK HASTALIĞI NEDİR?

Küçükbaş hayvanlarda (koyun ve keçilerde) görülen çiçek hastalığı, koyun çiçeği (Sheep pox) ve keçi çiçeği (Goat pox) olarak bilinir. Oldukça bulaşıcı ve özellikle sürüler için tehlikeli bir viral hastalıktır.

Belirtiler:

  • Yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık
  • Göz ve burun akıntısı
  • Yüz, kulak, dudak çevresi, meme ve karın bölgesinde kabarcıklar ve kabuklu yaralar

Bulaşma:

  • Hasta hayvanla temas
  • Solunum yoluyla
  • Ortak yemlik, suluk ve ekipmanlar
Kaynak: AA

Elazığ'da hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı

SON DAKİKA: Elazığ'da hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı - Son Dakika
