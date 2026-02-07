Elazığ\'da hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı

Elazığ'ın Keban ilçesindeki bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde çiçek hastalığı görülmesi nedeniyle 6 köy karantinaya alındı.
Çalık köyünde bir vatandaşa ait küçükbaş hayvancılık işletmesindeki koyun ve keçilerde çiçek hastalığı çıkması nedeniyle 6 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya alınan Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köylerinde canlı hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.
Küçükbaş hayvanlarda (koyun ve keçilerde) görülen çiçek hastalığı, koyun çiçeği (Sheep pox) ve keçi çiçeği (Goat pox) olarak bilinir. Oldukça bulaşıcı ve özellikle sürüler için tehlikeli bir viral hastalıktır.
Belirtiler:
Bulaşma:
