Elazığ'da Depremzedeler Barınma Sorunu Yaşıyor

Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da 6 Şubat depremlerinden etkilenen yurttaşlar hala barınma sorunu yaşadıklarını dile getiriyorlar.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 yıl geçti. Depremler sonrası konteyner kentlerde barınan vatandaşlar, geçen temmuzdan itibaren konteynerleri boşaltmak zorunda kaldı. Kent sakinlerinden Müzehher Mutlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "sağlam raporu" olduğu halde evinin kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığını öne sürdü. "Depremde değil ama deprem sonrasında depremzede oldum" diyen Mutlu, şöyle konuştu: "2023 depreminden sonra evimiz hasar almadı. Ancak deprem korkusu nedeniyle bir süre çadırda kaldık. Daha sonra evimize döndük. Bir süre sonra Çevre ve Şehircilik yetkilileri mahalleye gelerek, bakanlığın emriyle bütün evlerin yıkılacağını söylediler. Buna bir süre direndik. Ancak AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve o dönem görev yapan Çevre ve Şehircilik Müdürünün verdikleri sözlere inanarak evimizi yıktırdık.Evimiz iki katlıydı; üst katta kiracımız vardı, alt katta ben oturuyordum. Evimiz yıkıldıktan sonra Valilik tarafından bize konteyner verildi. Ev yapılacağı söylenerek konteyner kentte yaşamaya başladık. Ancak sonrasında bize yalnızca bir daire verildi. Ne bahçemizi ne de ikinci dairemizi alabildik." Mutlu, kendisine diğer evi ve bahçesi için toplam 300 bin lira teklif edildiğini anlatarak, buna ilişkin davanın sürdüğünü bildirdi."Eşimden kalan 8 bin lira maaşla ne yapabilirim?"Kendisine tahsis edilen evde annesinin kaldığını, kendisinin ise mevcut evde kiracı olduğunu anlatan Mutlu, şunları söyledi: "Şu anda oturduğumuz evler çok güvensiz; ufak bir sallantıda yıkılabilecek durumda. Bu ev için aylık 8 bin lira kira ödüyorum. Kızımla birlikte burada yaşıyorum. Sosyal konuta başvurmam söylendi, başvurdum ancak 'şartlara uygun değilsiniz' şeklinde mesaj aldım. Bu şartlara nasıl uygun olabilirim bilmiyorum. Eşimi kaybettim. Eşimden kızım için kalan 8 bin lira maaş var. Bu maaşla ne yapabilirim? Kızım küçük, çalışamıyorum. Sosyal konutlara hak kazanamıyorum. Bu şartlarda nereye kadar gidebilirim? Biz devletimizin sözüne inandık. 'Sosyal konutlar yapılacak, size verilecek, başvuru yapın' denildi. Başvurduk ama hiçbirimizin adı çıkmadı. Bu şartlara biz uygun değilsek, kimler uygun oluyor?"

"TOKİ'de verilen konutun giderlerini karşılayamadığım için eski bir eve taşındım"

Depremde evi yıkılan bir vatandaş da TOKİ'den hak sahibi olduğunu, ancak aidat ve diğer giderleri ödeyemediği için eski bir eve taşındığını anlatarak, "TOKİ'de verilen konutun giderlerini karşılayamıyorum. Doğal gaz masrafını ödeyemiyorum. Bu nedenle başka bir kerpiç ev kiralamak zorunda kaldım. Yemeklerimi orada, ocakta yapıyorum. Tüp olduğu sürece idare edebiliyorum. Aldığım kira ile oğluma bakmaya çalışıyorum. Ben dulum. Devletten dulluk maaşı alıyorum. İki ayda bir 3 bin liraveriliyor, bu parayla geçinmeye çalışıyorum" dedi.

"Konteyner kentte kalanlara TOKİ konutlarında öncelik verileceği söylendi"

Adnan Topuz isimli yurttaş da kiracı olarak depreme yakalandıklarını ve bütün eşyalarının zarar gördüğünü bildirdi. Depremin ardından yerleştirildiği konteyner kentin geçen yıl boşaltıldığını ifade eden Topuz, şunları söyledi:

"Yetkililer tarafından, 'Konteyner kentte kalanlara TOKİ konutlarında öncelik verileceği' söylendi. Bu kapsamda başvuru yaptık. Ancak bugün gelen mesajda, kurada ismimin çıkmadığı bildirildi. Buna rağmen yıllardır geçim mücadelesi veriyorum. Uzun süredir iş arıyorum ancak yaşımdan dolayı düzgün ve sürekli bir iş bulamıyorum. İşverenler çoğunlukla gençlere öncelik tanıyor. Yaş sınırını 35'e kadar düşürdüklerini söylüyorlar. Benim talebim, öncelikle sosyal konut hakkıma kavuşmak, ardından geçinebileceğim, maaşlı, daimi ve sigortalı bir işe sahip olmak. Gündelik işler geçimimi sağlamıyor, yeterli olmuyor. Yaşıma ve şartlarıma uygun, sürekli ve güvenceli bir iş istiyorum."