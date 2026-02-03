Elazığ'da Depremzedeler Barınma Sorunu Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Elazığ'da Depremzedeler Barınma Sorunu Yaşıyor

03.02.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'daki depremzedeler, sosyal konut hakkı kazanamadıklarını ve barınma sorunları yaşadıklarını aktarıyor.

Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da 6 Şubat depremlerinden etkilenen yurttaşlar hala barınma sorunu yaşadıklarını dile getiriyorlar.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 yıl geçti. Depremler sonrası konteyner kentlerde barınan vatandaşlar, geçen temmuzdan itibaren konteynerleri boşaltmak zorunda kaldı. Kent sakinlerinden Müzehher Mutlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "sağlam raporu" olduğu halde evinin kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığını öne sürdü. "Depremde değil ama deprem sonrasında depremzede oldum" diyen Mutlu, şöyle konuştu: "2023 depreminden sonra evimiz hasar almadı. Ancak deprem korkusu nedeniyle bir süre çadırda kaldık. Daha sonra evimize döndük. Bir süre sonra Çevre ve Şehircilik yetkilileri mahalleye gelerek, bakanlığın emriyle bütün evlerin yıkılacağını söylediler. Buna bir süre direndik. Ancak AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve o dönem görev yapan Çevre ve Şehircilik Müdürünün verdikleri sözlere inanarak evimizi yıktırdık.Evimiz iki katlıydı; üst katta kiracımız vardı, alt katta ben oturuyordum. Evimiz yıkıldıktan sonra Valilik tarafından bize konteyner verildi. Ev yapılacağı söylenerek konteyner kentte yaşamaya başladık. Ancak sonrasında bize yalnızca bir daire verildi. Ne bahçemizi ne de ikinci dairemizi alabildik." Mutlu, kendisine diğer evi ve bahçesi için toplam 300 bin lira teklif edildiğini anlatarak, buna ilişkin davanın sürdüğünü bildirdi."Eşimden kalan 8 bin lira maaşla ne yapabilirim?"Kendisine tahsis edilen evde annesinin kaldığını, kendisinin ise mevcut evde kiracı olduğunu anlatan Mutlu, şunları söyledi: "Şu anda oturduğumuz evler çok güvensiz; ufak bir sallantıda yıkılabilecek durumda. Bu ev için aylık 8 bin lira kira ödüyorum. Kızımla birlikte burada yaşıyorum. Sosyal konuta başvurmam söylendi, başvurdum ancak 'şartlara uygun değilsiniz' şeklinde mesaj aldım. Bu şartlara nasıl uygun olabilirim bilmiyorum. Eşimi kaybettim. Eşimden kızım için kalan 8 bin lira maaş var. Bu maaşla ne yapabilirim? Kızım küçük, çalışamıyorum. Sosyal konutlara hak kazanamıyorum. Bu şartlarda nereye kadar gidebilirim? Biz devletimizin sözüne inandık. 'Sosyal konutlar yapılacak, size verilecek, başvuru yapın' denildi. Başvurduk ama hiçbirimizin adı çıkmadı. Bu şartlara biz uygun değilsek, kimler uygun oluyor?"

"TOKİ'de verilen konutun giderlerini karşılayamadığım için eski bir eve taşındım"

Depremde evi yıkılan bir vatandaş da TOKİ'den hak sahibi olduğunu, ancak aidat ve diğer giderleri ödeyemediği için eski bir eve taşındığını anlatarak, "TOKİ'de verilen konutun giderlerini karşılayamıyorum. Doğal gaz masrafını ödeyemiyorum. Bu nedenle başka bir kerpiç ev kiralamak zorunda kaldım. Yemeklerimi orada, ocakta yapıyorum. Tüp olduğu sürece idare edebiliyorum. Aldığım kira ile oğluma bakmaya çalışıyorum. Ben dulum. Devletten dulluk maaşı alıyorum. İki ayda bir 3 bin liraveriliyor, bu parayla geçinmeye çalışıyorum" dedi.

"Konteyner kentte kalanlara TOKİ konutlarında öncelik verileceği söylendi"

Adnan Topuz isimli yurttaş da kiracı olarak depreme yakalandıklarını ve bütün eşyalarının zarar gördüğünü bildirdi. Depremin ardından yerleştirildiği konteyner kentin geçen yıl boşaltıldığını ifade eden Topuz, şunları söyledi:

"Yetkililer tarafından, 'Konteyner kentte kalanlara TOKİ konutlarında öncelik verileceği' söylendi. Bu kapsamda başvuru yaptık. Ancak bugün gelen mesajda, kurada ismimin çıkmadığı bildirildi. Buna rağmen yıllardır geçim mücadelesi veriyorum. Uzun süredir iş arıyorum ancak yaşımdan dolayı düzgün ve sürekli bir iş bulamıyorum. İşverenler çoğunlukla gençlere öncelik tanıyor. Yaş sınırını 35'e kadar düşürdüklerini söylüyorlar. Benim talebim, öncelikle sosyal konut hakkıma kavuşmak, ardından geçinebileceğim, maaşlı, daimi ve sigortalı bir işe sahip olmak. Gündelik işler geçimimi sağlamıyor, yeterli olmuyor. Yaşıma ve şartlarıma uygun, sürekli ve güvenceli bir iş istiyorum."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sosyal Konut, Ekonomi, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Depremzedeler Barınma Sorunu Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:25:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Elazığ'da Depremzedeler Barınma Sorunu Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.