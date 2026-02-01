Elazığ'da İhalelerde Kamu Zararı İddiası - Son Dakika
Elazığ'da İhalelerde Kamu Zararı İddiası

01.02.2026 10:43
ELMÜTDER, Elazığ Çevre İl Müdürlüğü'nün ihalelerde kanuna aykırı işlemleri nedeniyle 300 milyon lira zarar oluşabileceğini belirtti.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği (ELMÜTDER), Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerin kanuna aykırı olarak pazarlık usulü ile yapılması nedeniyle 300 milyon liralık kamu zararı ihtimali bulunduğunu iddia etti.

ELMÜTDER'den yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve toplamda dört adet olduğu tespit edilen bazı kamu ihalelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerine aykırı biçimde pazarlık usulüyle gerçekleştirildiğine dair kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluştuğu" belirtildi.

Söz konusu ihalelerde rekabet ortamının yeterince sağlanmadığı, yalnızca belirli firmaların davet edildiği ve bu nedenle fiyat kırımlarının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde kaldığının görüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oysa aynı nitelikteki işlerin açık ihale usulüyle yapılması halinde, daha fazla isteklinin katılımıyla rekabetin artacağı ve kamu yararı doğrultusunda yüzde 30-40 oranlarında daha avantajlı fiyatların oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu farkın, Elazığ kamuoyu açısından en az 300 milyon lira seviyesinde bir kamu zararı doğurmuş veya doğurma ihtimali bulunduğu değerlendirilmektedir.

"Kamu zararına yol açmış veya açabilecek nitelikte"

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda pazarlık usulü, yalnızca zorunlu ve istisnai haller için öngörülmüş bir yöntemdir. Ancak bahse konu ihalelerde bu yöntemin tercih edilmesini gerektirecek açık bir zorunluluk bulunmadığı yönünde kamuoyunda güçlü bir kanaat oluşmuştur. Bu durumun şeffaflık, rekabet ve eşit muamele ilkelerini zedelediği gibi kamu zararına yol açmış veya açabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf kullanılması hem yasal hem de toplumsal zorunluluktur. Bu çerçevede Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen söz konusu ihalelerin hangi gerekçelerle pazarlık usulüyle yapıldığının,

ihalelere davet edilen firmaların hangi kriterlere göre belirlendiğinin, ihale süreçlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun, kamu zararının oluşup oluşmadığının ve sorumlularının ilgili denetim ve yetkili kurumlar tarafından ivedilikle incelenmesi gerektiğini kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Dernek olarak, sürecin takipçisi olacağımızı; kamu zararına yol açan her türlü uygulamanın karşısında duracağımızı ve şeffaflığın sağlanması adına konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA

