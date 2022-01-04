Elazığ'da ikinci doz aşılama oranı yüzde 69,2'ye ulaştı - Son Dakika

Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılama seviyesinin yüzde 69.2'ye ulaşan Elazığ'da hedeflerinin yüzde 75'i geçerek maviye ulaşmak olduğunu söyledi.

Polat, İl Sağlık Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıldır salgın sürecini en iyi şekilde yöneten devletin aldığı tedbirler sayesinde ülkede ciddi sıkıntılar yaşanmadığını belirtti.

Salgınla mücadelede yapılan bilgilendirme ve aşı sayesinde önemli bir aşamaya geldiklerini kaydeden Polat, Sinovac ve BioNTech aşısının yanı sıra yerli aşı TURKOVAC'ın da geçen hafta itibariyle Türkiye genelinde uygulanmaya başlandığını anımsattı.

Uzun bir araştırma sonucunda dünya genelinde kendi aşısını üreten ülkeler arasına girdiklerini anlatan Polat, ülkenin aşı konusunda dışa bağımlılıktan kurtarıldığını aktardı.

"Salgına karşı artık TURKOVAC aşısıyla daha güçlüyüz. Şu anda Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımız aşılarını yaptırabiliyor. TURKOVAC aşısına güvenimiz tamdır." ifadelerini kullanan Polat, Türk aşısını gönül rahatlığıyla herkesin yapmasını önerdi.

Salgınla verilen mücadelede Elazığ'da 200 noktada aşı uygulama merkezlerinin olduğunu aktaran Polat, şöyle konuştu:

"Şu anda ilimiz genelinde hastanelerimizde salgınla mücadelede hastalarımıza ayrılan servis yatak sayımız 276, yoğun bakım yatak sayımız 81, şu anda yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 21, servis olarak doluluk oranımız yüzde 38'dir. Kentte ikinci doz aşılama oranı yüzde 69,2'dir. Hedefimiz yüzde 75'i geçerek maviye ulaşmak. Alınan tedbirlere karşı rağmen halen sarı renkte olmamız bizi üzüyor. Haritada olduğumuz yer emeğimizin karşılığı değil."

Polat, Omicron varyantına Elazığ'da rastlanmadığını sözlerine ekledi.