Kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi - Son Dakika
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Kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi

08.05.2022 15:09

Elazığ'da yapılan uygulamada kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi.

Elazığ'da yapılan uygulamada kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avı ile ilgili Kovancılar ilçesi Uzunova mevkisinde denetim yaptı.

Denetimde ekipler durdurdukları bir araçta 500 kilogram sazan cinsi balık buldu.

Balıklara el konulurken, araçtaki 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen balıkların sosyal yardım kuruluşlarına gönderildiği öğrenildi.

Kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi
Kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi
Kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi
Kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi
Kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi
Kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi

YORUMLAR
500
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi - Son Dakika


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