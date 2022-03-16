Elazığ'da kapalı 37 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da kapalı 37 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

16.03.2022 11:36

Elazığ'da kapalı 37 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor Elazığ'da bir hafta önce etkisini gösteren kar yağışından dolayı kapalı olan 37 köy yolunun açılması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da kapalı 37 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da bir hafta önce etkisini gösteren kar yağışından dolayı kapalı olan 37 köy yolunun açılması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı etkisini göstermişti. Bir hafta önce başlayan kar yağışından dolayı Baskil'de 1, Maden'de 1, Karakoçan'da 11, Kovancılar'da 15, Palu'da 1 ve Sivrice'de 8 olmak üzere 37 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 60 personel ve 64 araçla kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da kapalı 37 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor
Elazığ'da kapalı 37 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor
Elazığ'da kapalı 37 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

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Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da kapalı 37 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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