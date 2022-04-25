Elazığ'da kombi hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da kombi hırsızı yakalandı

25.04.2022 19:11
Elazığ'da kombi hırsızı yakalandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kombi hırsızlığı zanlısı, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kombi hırsızlığı zanlısı, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesinde meydana gelen iki ayrı ev ve işyerinden kombi hırsızlığına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kombi seri numarası üzerinden kombiyi satın alarak evine servisle montaj yaptıran şahsa ulaşıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin İ.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.A. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, değerinin altında çalıntı kombileri satın alan mühendislik firması sahibi ve bu firmadan en son satın alan kişiler hakkında hırsızlık malı satın almak suçundan soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da kombi hırsızı yakalandı
Elazığ'da kombi hırsızı yakalandı
Elazığ'da kombi hırsızı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kovancılar, Hisarcık, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kombi hırsızı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kombi hırsızı yakalandı - Son Dakika
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